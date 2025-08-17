  • Спортс
  • Плющев о молодом Кузнецове: «Удивлялся, что ему нет места в основе «Трактора». Он объяснял: «Назаров говорит, что я игрок не его видения хоккея». А потом Андрей уверял, что воспитал Женю»
Плющев о молодом Кузнецове: «Удивлялся, что ему нет места в основе «Трактора». Он объяснял: «Назаров говорит, что я игрок не его видения хоккея». А потом Андрей уверял, что воспитал Женю»

Владимир Плющев высказался о влиянии Андрея Назарова на карьеру Евгения Кузнецова.

Кузнецов тоже начинал у вас, сразу было видно, что его ждет яркое будущее?

– В принципе, да. Он был на год младше большинства хоккеистов. И очень меня просил: «Вы меня не отдавайте в сборную 1992 года».

Я отвечал: «Женя, я и не собираюсь. Ты имеешь в моей команде собственную позицию. На тебя рассчитываем».

И всегда удивлялся, что в основе «Трактора» ему не находилось места. «Назаров говорит, что я игрок не его видения хоккея», – объяснял Кузнецов… А потом Назаров всех уверял, что воспитал этого форварда, – сказал заслуженный тренер России с улыбкой. 

Назаров руководил «Трактором» с 2007 по 2010 год, в том числе в первых двух сезонах КХЛ.

Кузнецов дебютировал в лиге в сезоне-2009/10 в возрасте 17 лет – 35 матчей в регулярке (8 очков, 2+6, среднее время на льду 10:58) и 4 в плей-офф (1 гол, среднее время на льду 16:12). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
