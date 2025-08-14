Отец защитника «Анахайма» Гудаса вошел в штаб Кравеца в «Барысе»

Отец защитника «Анахайма» Радко Гудаса Лео вошел в тренерский штаб «Барыса».

Также в штаб Михаила Кравеца включен Антон Мартыненко.

«Будучи игроком Лео Гудас становился призером олимпийских игр и чемпионатов мира в элитном дивизионе, а также выигрывал чемпионат Чехословакии. В качестве тренера специалист возглавлял различные команды из Словакии, Чехии, Румынии и Венгрии.

Антон Мартыненко работал в системе омского «Авангарда», затем возглавлял отдел развития и детско-юношеского хоккея в Федерации хоккея Республики Беларусь, оказывал методическое сопровождение юношеской, юниорской и молодежной команд Республики Беларусь.

В обязанности специалистов входит разработка и внедрение системы подготовки для юных хоккеистов всех возрастов ДЮСШ, включая молодежные команды из системы клуба, с учётом современных подходов к построению учебно-тренировочного процесса», – говорится в заявлении «Барыса ».