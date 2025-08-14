Юров – 2-й в рейтинге проспектов «Миннесоты» по версии сайта НХЛ. Байум – 1-й, Валльстедт – 4-й
Данила Юров стал вторым в рейтинге проспектов «Миннесоты» по версии сайта НХЛ.
Список возглавил Зеев Байум, выбранный под 12-м общим номером на драфте НХЛ в 2024 году.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Зеев Байум, защитник;
2. Данила Юров, форвард;
3. Лиам Эхгрен, защитник;
4. Йеспер Валльстедт, вратарь;
5. Райли Хайд, форвард.
Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
