«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»

«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке.

«У «Сибири » появился новый специалист по функциональной и кондиционной подготовке. Им стал 31-летний Ираклий Наскидашвили.

Ранее Ираклий работал тренером в хоккейной академии «Авангарда ».

Является мастером спорта России по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.