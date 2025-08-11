«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»
«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке.
«У «Сибири» появился новый специалист по функциональной и кондиционной подготовке. Им стал 31-летний Ираклий Наскидашвили.
Ранее Ираклий работал тренером в хоккейной академии «Авангарда».
Является мастером спорта России по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости