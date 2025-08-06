Губерниев о нейтральном статусе: «Если человек против выступления россиян на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду»

Губерниев назвал «недалекими людьми» тех, кто был против участия россиян в ЧМ.

Спортсмены из России выступили на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Российская команда завоевала 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

«Этот успех заставил заткнуться всех недалеких людей, которые рассказывали, как сильно нас будут там унижать. То же самое они говорили про парижскую Олимпиаду и Паралимпиаду.

Я проанализировал опросы, проводившиеся людьми, которые сильно против таких поездок у себя в социальных сетях, так вот там минимум половина аудитории высказались в поддержку выступления в нейтральном статусе. Нам удалось сломать эту ситуацию внутри страны.

Сейчас понятно, что если человек против выступления на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду. Мы видели прекрасные взаимоотношения спортсменов из России и других стран на чемпионате мира, селфи на пьедестале и так далее. Спорт тут действительно выступил как посол мира и дружбы. Дух единения и братства был виден во всей красе.

Могу сказать, что даже сингапурские СМИ писали «нейтральные атлеты», а в скобках добавляли «Россия». Все нас воспринимают как русских, потом мы и флаг с гимном вернем. Поэтому чемпионат мира по водным видам как путеводная звезда для очень многих.

Но, видите, проблемы все равно остаются. Литовцы визы не дают, поляки еще какие-то гадости придумывают, нам с этим жить. В целом же, если брать многие европейские страны, мировые державы, мы будем там желанными гостями на самых разных спортивных аренах», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы