Зарипов о тренерстве: «Я открыт для предложений. Сейчас с хоккеем меня связывает только просмотр матчей КХЛ, отдыхаю после длительной карьеры»

Данис Зарипов готов начать тренерскую деятельность.

Бывший форвард «Ак Барса », «Металлурга » и сборной России завершил игровую карьеру в 2023 году.

«С хоккеем меня сейчас связывает только просмотр матчей КХЛ , а так отдыхаю после такой длительной карьеры.

Хочется насладиться этим отдыхом. На сегодняшний день я открыт для предложений, если таковые поступят, буду рассматривать», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира и депутат Госсовета Татарстана.