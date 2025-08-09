Зарипов о тренерстве: «Я открыт для предложений. Сейчас с хоккеем меня связывает только просмотр матчей КХЛ, отдыхаю после длительной карьеры»
Данис Зарипов готов начать тренерскую деятельность.
Бывший форвард «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России завершил игровую карьеру в 2023 году.
«С хоккеем меня сейчас связывает только просмотр матчей КХЛ, а так отдыхаю после такой длительной карьеры.
Хочется насладиться этим отдыхом. На сегодняшний день я открыт для предложений, если таковые поступят, буду рассматривать», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира и депутат Госсовета Татарстана.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
