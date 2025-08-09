  • Спортс
  • Зарипов о тренерстве: «Я открыт для предложений. Сейчас с хоккеем меня связывает только просмотр матчей КХЛ, отдыхаю после длительной карьеры»
9

Данис Зарипов готов начать тренерскую деятельность.

Бывший форвард «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России завершил игровую карьеру в 2023 году. 

«С хоккеем меня сейчас связывает только просмотр матчей КХЛ, а так отдыхаю после такой длительной карьеры.

Хочется насладиться этим отдыхом. На сегодняшний день я открыт для предложений, если таковые поступят, буду рассматривать», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира и депутат Госсовета Татарстана.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
