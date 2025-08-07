Радулов провел день с Кубком Гагарина вместе с женой, детьми и домашним питомцем. «Локомотив» опубликовал фото форварда
Александр Радулов провел день с Кубком Гагарина вместе со своей семьей.
39-летний форвард «Локомотива» стал обладателем трофея в прошедшем сезоне и был признан самым ценным игроком плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Радулов провел свой день с Кубком Гагарина вместе со своей семьей. Пресс-служба ярославского клуба опубликовала фотографии форварда с женой, детьми и домашним питомцем.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
