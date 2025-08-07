Нэйтан Тодд: «Штаб «Спартака» – настоящие легенды НХЛ и хоккея в целом, уверен, они смогут многому меня научить. Очень рад присоединиться к команде»

Нэйтан Тодд высказался о переходе в «Спартак» из «Салавата Юлаева».

«Я очень рад присоединиться к команде – вижу, что здесь отличные условия, невероятная база для подготовки, и я очень жду начала тренировок.

Конечно же, хочется отдельно упомянуть тренерский штаб «Спартака» – это настоящие легенды НХЛ и хоккея в целом, уверен, что они смогут многому меня научить.

Мне уже не терпится пообщаться с партнерами по команде. До этого я не был с ними знаком, но видел, как эти парни здорово играют, особенно в прошлом плей-офф. Кстати, против Джоуи Кина я играл в финале АХЛ три года назад, он классный игрок, и я рад, что теперь мы в одной команде.

Думаю, что новый сезон будет интересным, много игр с сильными соперниками, что не может не радовать. Тем более во многих командах у меня есть друзья, что сделает эти матчи особенными вдвойне.

И, конечно, хочется поскорее оказаться на домашней арене «Спартака » – поддержка болельщиков там невероятная, я уже оценил ее в прошлом сезоне!» – сказал нападающий Нэйтан Тодд .

Главным тренером «Спартака» является экс-игрок НХЛ Алексей Жамнов, в тренерский штаб также входят экс-хоккеисты Алексей Ковалев и Игорь Кравчук .