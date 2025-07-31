«Сибирь» расторгла контракт с Ильей Морозовым

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ильей Морозовым.

В сезоне-2024/25 на счету игрока 11 (3+8) баллов в 58 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 8».

В плей-офф Илья Морозов провел 2 игры, не набрав очков при полезности «минус 2».

Всего в его активе 432 матча и 66 (24+42) очков за «Сибирь » в Фонбет Чемпионате КХЛ.