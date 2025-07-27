Михайлов о возвращении России: «Сдвиги есть. Завтра выступим под нейтральным статусом, а послезавтра – с флагом и гимном»

Борис Михайлов высказался о возвращении России в международные турниры.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри говоря о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026 заявила , что, вероятно, будет принято аналогичное решение, что и в случае с Парижем-2024.

«Хорошо, что Ковентри выступила. Судя по всему, руководство МОК заинтересовано в том, чтобы наши спортсмены выступали. Политическая ситуация не позволяет четко и ясно сказать, мы должны участвовать.

В любом случае поездка российских атлетов на Олимпиаду будет большой заслугой всех работников спорта. Сдвиги есть, завтра выступим под нейтральным статусом, а послезавтра – с флагом и гимном», – сказал двукратный олимпийский чемпион.