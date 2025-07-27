Кошечкин о сыне: «Хотел сыграть с ним в официальном матче, получилось в прощальном. Он развивается, охота посоревноваться с ним, конечно»

Василий Кошечкин заявил, что давно хотел сыграть в одном матче с сыном.

Сегодня состоялся прощальный матч экс-вратаря «Металлурга », «Ак Барса», «Лады», «Северстали» и сборной России. Кошечкин вышел на лед в качестве полевого игрока и забил гол.

Его сын, Максим Майоров , который является голкипером «Локомотива », принял участие в прощальном матче отца.

– На самом деле хотелось давно сыграть с сыном официальный матч, но получилось так, что сыграли в прощальном. Но все равно приятно, когда видишь своего ребенка профессиональным хоккеистом. Он развивается, и, конечно, охота с ним посоревноваться.

– Он обыграл вас в первом периоде...

– Да, молодец. Дома дам ему ремня (смеется – Спортс’‘).

– Как часто даете ему хоккейные советы?

– Когда позвонит, попросит, тогда даю советы. А так после каждой игры стараемся созвониться, разобрать матч, – сказал Василий Кошечкин .