Капризов претендует на зарплату 15 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой» (Фрэнк Серавалли)
Кирилл Капризов может получить контракт с зарплатой 15 миллионов долларов в год.
У 28-летнего российского нападающего остался один год действующего соглашения с «Миннесотой» с окладом 9 миллионов долларов в год.
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но еще не близки к подписанию нового контракта.
Журналист Фрэнк Серавалли считает, что «Уайлд» в случае договоренности подпишет 8-летний контракт с Кириллом Капризовым с зарплатой 15 миллионов долларов в год.
На данный момент самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, зарплата которого составляет 14 миллионов долларов в год.
В сезоне-2025/26 потолок зарплат НХЛ увеличится до 95,5 миллиона долларов, в сезоне-2026/27 – до 104 миллионов долларов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bleacher Report
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