Капризов претендует на зарплату 15 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой» (Фрэнк Серавалли)

Кирилл Капризов может получить контракт с зарплатой 15 миллионов долларов в год.

У 28-летнего российского нападающего остался один год действующего соглашения с «Миннесотой» с окладом 9 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось , что стороны ведут переговоры, но еще не близки к подписанию нового контракта.

Журналист Фрэнк Серавалли считает, что «Уайлд» в случае договоренности подпишет 8-летний контракт с Кириллом Капризовым с зарплатой 15 миллионов долларов в год.

На данный момент самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль , зарплата которого составляет 14 миллионов долларов в год.

В сезоне-2025/26 потолок зарплат НХЛ увеличится до 95,5 миллиона долларов, в сезоне-2026/27 – до 104 миллионов долларов.