«Авангард» может расстаться с подписанным чуть больше месяца назад Блэкером. Защитником интересуется «Трактор»

Джесси Блэкер может покинуть «Авангард» спустя месяц после перехода.

Интерес к 34-летнему защитнику проявляет «Трактор », поскольку «Авангард » уже готов расстаться с хоккеистом, который имеет гражданство Казахстана.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Авангард» 6 июня объявил о подписании с Джесси Блэкером соглашения на два сезона. Прежде хоккеист провел четыре сезона в «Автомобилисте».

Ранее появилась информация, что «Авангард» интересуется двумя иностранными защитниками – Джозефом Чеккони и Максимом Лажойе.