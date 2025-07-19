«Авангард» может расстаться с подписанным чуть больше месяца назад Блэкером. Защитником интересуется «Трактор»
Джесси Блэкер может покинуть «Авангард» спустя месяц после перехода.
Интерес к 34-летнему защитнику проявляет «Трактор», поскольку «Авангард» уже готов расстаться с хоккеистом, который имеет гражданство Казахстана.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Авангард» 6 июня объявил о подписании с Джесси Блэкером соглашения на два сезона. Прежде хоккеист провел четыре сезона в «Автомобилисте».
Ранее появилась информация, что «Авангард» интересуется двумя иностранными защитниками – Джозефом Чеккони и Максимом Лажойе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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