Черкас про Галлана в КХЛ: «Я приверженец российских тренеров, но появление подобных специалистов – очень неплохо. «Куньлунь» хочет представлять серьезную команду»

Сергей Черкас оценил возможное назначение Жерара Галлана тренером «Куньлуня».

«Возможное подписание Жерара Галлана говорит о том, что «Куньлунь » серьезно хочет поменять свою политику.

Не быть в конце турнирной таблицы, а представлять серьезную команду. Видимо, Александр Крылов хочет это сделать. Начали с тренера, правильно.

А с кого еще начинать? А уже вместе с тренером создавать боеспособную команду, которая будет отвечать всем требованиям, а не просто существовать в КХЛ .

Тот факт, что в лиге появляются такие тренеры с именем, – это тоже позитивный момент.

Пусть я и приверженец российских тренеров, но, тем не менее, появление подобных специалистов очень даже неплохо», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.