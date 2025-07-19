Черкас про Галлана в КХЛ: «Я приверженец российских тренеров, но появление подобных специалистов – очень неплохо. «Куньлунь» хочет представлять серьезную команду»
Сергей Черкас оценил возможное назначение Жерара Галлана тренером «Куньлуня».
«Возможное подписание Жерара Галлана говорит о том, что «Куньлунь» серьезно хочет поменять свою политику.
Не быть в конце турнирной таблицы, а представлять серьезную команду. Видимо, Александр Крылов хочет это сделать. Начали с тренера, правильно.
А с кого еще начинать? А уже вместе с тренером создавать боеспособную команду, которая будет отвечать всем требованиям, а не просто существовать в КХЛ.
Тот факт, что в лиге появляются такие тренеры с именем, – это тоже позитивный момент.
Пусть я и приверженец российских тренеров, но, тем не менее, появление подобных специалистов очень даже неплохо», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости