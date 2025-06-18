Игроки «Флориды», впервые выигравшие Кубок Стэнли, получили его в первую очередь. На трофей нанесут имена как минимум 8 из них – 2-й результат для защитившего титул чемпиона

Игроки «Флориды», впервые выигравшие Кубок Стэнли, получили его в первую очередь.

«Пантерс» выиграли Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в финальной серии (4-2, 5:1 в шестом матче).

Большинство игроков южан выиграли трофей во второй раз подряд. Во время церемонии награждения было решено, что сначала трофей получат те игроки, которых не было в составе в прошлом году.

Капитан «Флориды» Александр Барков первым поднял трофей над головой, после чего передал его защитнику Нэйту Шмидту . Затем его получили Сет Джонс , Томаш Носек , Витек Ванечек , Энтони-Джон Грир, Йеспер Боквист, Маки Самоскевич, Увис Балинскис , Джейкоб Мегна и третий вратарь Эван Кормье.

Пресс-служба НХЛ отмечает, что имена как минимум 8 игроков из этого списка будут нанесены на Кубок Стэнли – они выполнили обязательные критерии для этого (41+ матч в регулярном чемпионате, либо как минимум 1 игра в финальной серии, для вратаря считается попадание в заявку).

8 новых обладателей Кубка Стэнли – это второй результат в истории лиги для чемпионов, защитивших титул. Больше (11) было только у «Питтсбурга» в 1992 году, когда клуб из-за серии травм был вынужден вызывать игроков из фарм-клуба.