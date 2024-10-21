Галлан запросил у «Авангарда» зарплату в несколько миллионов долларов за сезон («СЭ»)

Жерар Галлан хотел получать несколько миллионов долларов за сезон в «Авангарде».

Ранее появилась информация , что клуб КХЛ связывался с представителями 61-летнего канадского тренера.

«Речь идет о зарплате в несколько миллионов долларов за сезон – разумеется, в Омске такие деньги платить не готовы», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Специалист находится без работы после увольнения из «Рейнджерс» в мае 2023 года.

Жерар Галлан также выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли в 2018 году и трижды номинировался на приз лучшему тренеру сезона НХЛ , один раз он ее выиграл.

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