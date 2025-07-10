Бердин покинет «Авангард», заявил генменеджер Сопин: «Пытается найти Михаилу достойную команду. Пара клубов им интересуется»

Алексей Сопин заявил, что «Авангард» расстанется с Михаилом Бердиным.

Контракт 27-летнего голкипера и клуба рассчитан еще на один сезон.

В прошлом сезоне вратарь провел 11 матчей за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков.

– Большая вероятность, что «Авангард» расстанется в том или ином виде с Михаилом Бердиным?

– Да, это решенный вопрос.

Мы пытаемся вместе с Михаилом и его агентом найти ему достойную команду для продолжения карьеры. Была высокая вероятность его перехода в «Амур ». Мы обо всем договорились, но вмешалась ситуация с «Витязем» – и они взяли Максима Дорожко .

Есть еще пара клубов, которые им интересуются. Все ждали открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

И с парой клубов у нас есть договоренность, что мы ждем 10-15 июля, и если они не находят устраивающие их варианты, мы будем разговаривать дальше по обмену Михаила, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .