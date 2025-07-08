Плющев об уходе «Витязя» из КХЛ: «Конкуренция за плей-офф стала еще меньше. Могу сегодня назвать 16 клубов, которые попадут в Кубок Гагарина – «Куньлуня» нет в списке»

Владимир Плющев считает, что «Куньлунь» не выйдет в плей-офф КХЛ.

Ранее стало известно , что китайский клуб переедет из Мытищ и проведет ближайший сезон в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене ».

– Сможет ли китайский клуб повторить успех дебютного сезона и выйти в плей-офф?

– Это грустный для КХЛ разговор. После вылета «Витязя » конкуренция в борьбе за плей-офф стала в КХЛ еще меньше.

Я уже сегодня могу вам назвать 16 клубов, которые следующей весной попадут в плей-офф. Максимум будет одна ошибка.

«Куньлуня » в этом списке шестнадцати нет. Увы, на манеже – все те же, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о переезде «Куньлуня»: «Получаем шесть дерби Петербурга – это забавно. Город любит хоккей, но китайская команда – сплошная загадка»