Гришин о матче за Суперкубок между победителями КХЛ и ВХЛ: «У команды КХЛ не будет подавляющего преимущества. Шансы близки к равным с учетом мотивации»

Игорь Гришин оценил предложение сыграть матч за Суперкубок между КХЛ и ВХЛ.

В прошлом сезоне чемпионом КХЛ стал «Локомотив », чемпионом ВХЛ – «Торпедо-Горький ».

– Так как ВХЛ получил статус чемпионата России, появилась идея проводить матч за Суперкубок страны между победителями ВХЛ и КХЛ. В этом есть смысл?

– Почему бы и нет? В одном матче может случится все что угодно.

Почему, например, Кубок Канады стали проводить до двух побед? Многое поменял финальный матч 1981 года, когда советская сборная победила 8:1. После этого канадцы поменяли формат, одна игра – не показатель.

А вот выдать две победы – уже нужно иметь определенный уровень мастерства, подготовки. Это исключает случайности, поэтому в плей-офф играют до четырех побед.

В Канаде в хоккей играют больше 100 лет, они понимают, как выявить сильнейшего. Поэтому такой Суперкубок, конечно, будет весьма условным, лучшего он не выявит.

Тем не менее подавляющего преимущества у команды КХЛ не будет. С учетом мотивации шансы будут близки к равным, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.