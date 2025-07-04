Фисенко о возвращении в «Ак Барс»: «Рад снова быть в Казани. Над таким предложением не думают. С Гатиятулиным был хороший и конструктивный разговор»

Михаил Фисенко высказался о своем возвращении в «Ак Барс».

– Расскажите о вашем переходе в «Ак Барс».

– Рад снова быть в Казани. Я отыграл здесь два года, у меня остались только самые хорошие и добрые воспоминания. Мы вели переговоры с руководством, созванивались с главным тренером. Над таким предложением не думают.

– О чем говорили с главным тренером «Ак Барса» Анваром Гатиятулиным?

– Это все же лучше будет спросить у главного тренера. Мы с ним долго поговорили, познакомились – мы ведь с ним раньше не работали. Получился конструктивный и хороший разговор.

– Какие остались воспоминания от того «Ак Барса»?

– Классный коллектив, мы были рядом, но чего-то не хватило.

– Какие планы на лето?

– Остался месяц до предсезонной подготовки. Сейчас идет этап подготовки, чтобы подойти в нормальной форме к августу. Планомерно готовимся и катаемся, – сказал форвард казанцев Фисенко .