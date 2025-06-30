«Салават» выменял Корбита у «Спартака» и подписал его на сезон. Форвард набрал 79 очков с учетом плей-офф в прошлом сезоне ВХЛ

Прохор Корбит перешел в «Салават Юлаев» из «Спартака».

23-летний нападающий стал хоккеистом уфимского клуба в результате обмена.

Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Прохор Корбит провел 5 матчей за «Спартак » и забил 1 гол в Фонбет чемпионате КХЛ .

В ВХЛ хоккеист стал лучшим бомбардиром «Химика », набрав 57 (22+35) очков в 55 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф Кубка Петрова Корбит отметился 22 (10+12) баллами в 23 играх.