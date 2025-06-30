«Салават» выменял Корбита у «Спартака» и подписал его на сезон. Форвард набрал 79 очков с учетом плей-офф в прошлом сезоне ВХЛ
Прохор Корбит перешел в «Салават Юлаев» из «Спартака».
23-летний нападающий стал хоккеистом уфимского клуба в результате обмена.
Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Прохор Корбит провел 5 матчей за «Спартак» и забил 1 гол в Фонбет чемпионате КХЛ.
В ВХЛ хоккеист стал лучшим бомбардиром «Химика», набрав 57 (22+35) очков в 55 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф Кубка Петрова Корбит отметился 22 (10+12) баллами в 23 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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