Журова о долгах Исинбаевой за коммунальные услуги: «Не факт, что Елена убегает от ответственности. Возможно, просто платеж не дошел, Госуслуги не работали»

Журова не считает, что Исинбаева намеренно не платит за коммунальные услуги.

По данным телеграм-канала SHOT, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева , которая сейчас живет в Испании, задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги в двух московских квартирах.

«Предполагаю, что это просто безалаберность. Не думаю, что она спланированно это сделала. Возможно, просто платеж не дошел, Госуслуги не работали или что-то в этом роде.

Поверьте, у многих из нас есть какие-то долги, которые мы просто не увидели – условные три тысячи, за которые уже в суд подают. Бывает такое, в ящике не заметил платежку и все. Возможно, надо было Исинбаевой просто попросить кого-то из родственников в России этим заняться, у нее самой ведь не факт, что наши приложения работают за границей.

Я не то чтобы ее защищаю, но просто есть люди не очень грамотные в таких делах. У нас даже был диктант под названием «ЖКХ» как раз, и вот там людям лишний раз говорили, что и как надо делать, за чем следить. Потому что не все ведь хорошо в этом разбираются. Исинбаева могла просто не задуматься об этом.

Проблема в оплате легко могла иметь место. У меня есть друзья, которые живут за границей, и они просят меня что-то за них погасить в России, потому что у них не проходит оплата через банк. Такое тоже случалось. Знаю и моменты с налогами, когда просят погасить из-за различных сбоев и не проходящих платежей.

Просто хочу на своем опыте показать, что не факт, что Елена убегает от ответственности и не хочет быть законопослушной. Есть подозрение, что это просто неорганизованность с ее стороны.

Возможно, она квартиры, где не платит коммуналку, поставила на продажу, и покупатель уже в счет суммы погасит эти долги. Тут мы, конечно, гадаем за нее же. Возможно, если СМИ сейчас ей напомнят про эти долги, и она все закроет. Не стоит вешать ярлыки на нее», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.