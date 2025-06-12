«Ванкувер» больше всех из канадских клубов заинтересован в форварде «Миннесоты» Росси

Марко Росси может продолжить карьеру в канадском клубе.

Ранее появилась информация , что «Миннесота » может обменять австрийского нападающего на фоне разночтений по поводу нового контракта.

Форвард набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Его контракт с зарплатой 863 тысячи долларов истекает в конце этого сезона.

«Калгари» , «Ванкувер» и «Монреаль» входят в число команд, которые хотели бы приобрести молодого хоккеиста на позицию второго центрфорварда.

Отмечается, что «Кэнакс» проявляют наибольшую заинтересованность в игроке.