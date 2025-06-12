«Ванкувер» больше всех из канадских клубов заинтересован в форварде «Миннесоты» Росси
Марко Росси может продолжить карьеру в канадском клубе.
Ранее появилась информация, что «Миннесота» может обменять австрийского нападающего на фоне разночтений по поводу нового контракта.
Форвард набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне. Его контракт с зарплатой 863 тысячи долларов истекает в конце этого сезона.
«Калгари», «Ванкувер» и «Монреаль» входят в число команд, которые хотели бы приобрести молодого хоккеиста на позицию второго центрфорварда.
Отмечается, что «Кэнакс» проявляют наибольшую заинтересованность в игроке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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