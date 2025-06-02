«Миннесота» может обменять Росси. Форвард хотел бы получить контракт уровня Болди (7 млн долларов в год), Герин считает требования завышенными

Марко Росси может покинуть «Миннесоту».

Нападающий набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Его контракт с зарплатой 863 тысячи долларов истекает в конце этого сезона.

Форвард хотел бы подписать такой же договор, как Мэттью Болди – 7-летнее соглашение с зарплатой 7 миллионов долларов в год.

Отмечается, что генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин считает запросы хоккеиста немного завышенными и начал принимать звонки из других клубов относительно возможного обмена.