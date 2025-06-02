«Миннесота» может обменять Росси. Форвард хотел бы получить контракт уровня Болди (7 млн долларов в год), Герин считает требования завышенными
Марко Росси может покинуть «Миннесоту».
Нападающий набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
Его контракт с зарплатой 863 тысячи долларов истекает в конце этого сезона.
Форвард хотел бы подписать такой же договор, как Мэттью Болди – 7-летнее соглашение с зарплатой 7 миллионов долларов в год.
Отмечается, что генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин считает запросы хоккеиста немного завышенными и начал принимать звонки из других клубов относительно возможного обмена.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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