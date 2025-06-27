Сорокин о Бобровском: «Фанатик, наверное, самый трудолюбивый игрок, которого я встречал. Какой бы аспект ни назвать, везде он на высшем уровне»

Илья Сорокин поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском.

– Что скажешь про Бобровского?

– Фанатик, наверное, самый трудолюбивый игрок, которого я встречал. И просто хороший человек, который полностью отдается игре, процессу. Его результаты говорят сами за себя.

– Мы узнали, что он со штангой работает в день игры. Это нормально?

– Все, что он сделал, – нормально (улыбается).

– А для тебя?

– В день игры – нет, за день – да. Может быть, сейчас вы мне сказали, я попробую, и в следующем году в это время буду играть (смеется).

– Ты что-то подчеркиваешь в его игре?

– Конечно. Во-первых, он очень поменялся технически с тех пор, как приехал в НХЛ .

– С чем это связано?

– С возрастом. Думаю, он понимает, что в какой бы прекрасной форме он ни был, он не может весь сезон играть так же агрессивно, как играл тогда. Возможно, это и не нужно сейчас, он поймал баланс, не делает ничего лишнего, все своевременно и необходимо.

Стойка у него покороче стала. Мне нравится, как он работает на трафике, ищет шайбу. Какой бы аспект игры ни назвать, везде он на высшем уровне.

У него идеальная физическая форма, ему 36 лет. Он играет, ты смотришь, и ощущение, что он даже не потеет. Настолько профессионал, – сказал голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин