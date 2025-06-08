Дацюк о введении в Зал славы отечественного хоккея: «Снятие ответственности, возложенной на меня теми, кто тратил силы, энергию, любовь, чтобы сделать меня лучше»

Павел Дацюк высказался о введении в Зал славы отечественного хоккея.

6 июня в Сочи состоялась церемония включения новых игроков, тренеров и руководителей.

«Я бы сказал, включение в Зал славы – снятие ответственности, возложенной на меня многими людьми в течение всей карьеры. Теми, кто тратил свои силы, энергию, любовь, чтобы сделать меня лучше.

Сегодня я могу сказать, что все это было потрачено с пользой. Надеюсь, с пользой не только для меня, но и для общества», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк .