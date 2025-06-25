«Айлендерс» не будут обменивать 1-й выбор на драфте-2025

Генменеджер «Айлендерс» сообщил, что не будет обменивать 1-й пик на драфте-2025.

«Я не меняю первый выбор, но [в остальном] нужно рассматривать все, верно? Команды звонят по поводу различных вариантов.

Каждый раз, когда вы слышите, что что-то может произойти, вы звоните команде, и моя работа – проявить должную осмотрительность и посмотреть, что там происходит. Каждый день я пытаюсь улучшить «Айлендерс », – сказал генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш.

Специалист не исключил возможности выменять еще один выбор в первом раунде.

«Я рассматриваю все. Если у меня есть возможность, и я чувствую… это зависит от обстоятельств. Вы хотите попасть в топ-10, чего это вам будет стоить?

Если я почувствую, что такая возможность оправдывает сделку, я попробую. Или, если это возможность сделать что-то еще, чтобы продвинуть команду, подняться выше на драфте, будь то приобретение другого пика, обмен какого-то выбора, чтобы получить игрока. Я рассматриваю все варианты, чтобы улучшить нашу команду», – добавил Дарш.

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