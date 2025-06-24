Бриэр о Зеграсе в «Филадельфии»: «Таланты уровня топ-6 редко бывают доступны в НХЛ. Риск того стоит. Надеемся, что Тревор сможет снова найти магию и выйти на другой уровень»
Даниэль Бриэр прокомментировал переход Тревора Зеграса в «Филадельфию».
«Флайерс» выменяли нападающего у «Анахайма», отдав взамен Райана Пелинга, выбор во 2-м раунде драфта-2025 и выбор в четвертом раунде драфта-2026.
«Таланты уровня топ-6 редко бывают доступны в НХЛ. Мы считаем, что риск того стоит.
Мы видели Тревора в прошлом. Он провел хорошие сезоны, когда ему было 20-21 год. Не уверен, что травмы стали решающим фактором в его игре в прошлых сезонах.
Тем не менее сложно судить со стороны. Иногда сказывается химия.
Мы довольны его игрой в прошлом, и надеемся, что он сможет снова найти эту магию и выйти на другой уровень», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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