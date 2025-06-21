Зарплата Мамина в «Динамо» составит 60 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Зарплата Максима Мамина в «Динамо» составит 60 млн рублей в год.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Максим Мамин подпишет контракт с московским «Динамо» на два года. Его зарплата по этому соглашению составит 60 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В сезоне-2024/25 Максим Мамин набрал 26 (13+13) очков в 61 матче регулярки за ЦСКА. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 6 играх.
Срок соглашения игрока с ЦСКА истек 31 мая. На данный момент он является неограниченно свободным агентом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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