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Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»

Боксер Денис Лебедев заявил, что болеет за ЦСКА в хоккее и футболе.

– Вы прославленный боксер, во всем мире знают ваше имя, но об увлечении хоккеем мало кто догадывается. Чем вам интересен этот вид спорта?

– Хоккей – это мое детство, это дворовая площадка. Сейчас поймал себя на мысли, что давно уже не играл в хоккей.

Когда «Витязь» играл в Чехове, болел за команду. А так, я являюсь поклонником ЦСКА в хоккее и футболе, близко дружу с Сергеем Викторовичем Федоровым, хорошо знаком с Игорем Вячеславовичем [Есмантовичем], недавно удалось лично пообщаться с ним. Вообще, дружная команда в ЦСКА.

– Сможет ли команда побороться за победу в Кубке Гагарина в новом сезоне?

– Я же воспитанник ЦСКА, проходил службу в армии в спортроте легендарного клуба. И сейчас в хоккейном ЦСКА я работаю спортивным инструктором по физической подготовке, так что этот вид спорта мне близок.

Естественно, команда будет бороться за высокие места – это один из лидеров российского хоккея, – сказал бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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