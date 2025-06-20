Денис Лебедев: «Я поклонник ЦСКА в хоккее и футболе – близко дружу с Федоровым, хорошо знаю Есмантовича. Работаю инструктором по физподготовке в хоккейном ЦСКА»
– Вы прославленный боксер, во всем мире знают ваше имя, но об увлечении хоккеем мало кто догадывается. Чем вам интересен этот вид спорта?
– Хоккей – это мое детство, это дворовая площадка. Сейчас поймал себя на мысли, что давно уже не играл в хоккей.
Когда «Витязь» играл в Чехове, болел за команду. А так, я являюсь поклонником ЦСКА в хоккее и футболе, близко дружу с Сергеем Викторовичем Федоровым, хорошо знаком с Игорем Вячеславовичем [Есмантовичем], недавно удалось лично пообщаться с ним. Вообще, дружная команда в ЦСКА.
– Сможет ли команда побороться за победу в Кубке Гагарина в новом сезоне?
– Я же воспитанник ЦСКА, проходил службу в армии в спортроте легендарного клуба. И сейчас в хоккейном ЦСКА я работаю спортивным инструктором по физической подготовке, так что этот вид спорта мне близок.
Естественно, команда будет бороться за высокие места – это один из лидеров российского хоккея, – сказал бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.