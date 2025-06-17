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«Мы отправимся в Милан выиграть золото. Точка». Генменеджер США Герин про Олимпиаду-2026

Билл Герин заявил о желании сборной США выиграть Олимпиаду-2026.

Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Брэди Ткачак и Мэттью Ткачак вошли первыми в состав национальной команды на турнир.

«Мы отправимся в Милан, чтобы выиграть золото. Точка.

Мы проанализировали Турнир четырех наций и мы вынесли из него – и не только мы – то, что на площадке нет свободного пространства.

Нужно уметь играть напряженные матчи. Необходимо быть очень конкурентоспособными. Думаю, эти шесть игроков соответствуют этому», – сказал генеральный менеджер сборной США Билл Герин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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