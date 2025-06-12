«Вегас» не планирует обменивать Карлссона – у него действует контракт с зарплатой 5,9 млн долларов в год. Форвард набрал 29 очков в 53 матчах регулярки НХЛ
«Вегас» не собирается обменивать Вильяма Карлссона.
Действующий договор ассистента капитана команды с зарплатой 5,9 миллиона долларов в год рассчитан еще на два сезона.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что «Голден Найтс» могут обменять шведского хоккеиста, однако, по данным Vegas Review-Journal, «нет ни единого шанса», что Вильям Карлссон сменит клуб.
В этом сезоне хоккеист набрал 29 (9+20) очков при полезности «плюс 17» в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
На данный момент «Вегас» имеет доступные 9,615 миллиона долларов в платежной ведомости.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.reviewjournal.com
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