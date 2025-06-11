Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
Никита Щитов считает, что приход Романа Ротенберга не повысил бы интерес к ВХЛ.
«ВХЛ с КХЛ тяжело конкурировать. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство. Очень тяжело привлечь аудиторию и повысить интерес.
Думаю, даже приход Ротенберга в любой клуб не повысит интерес. А что там только на тренера смотреть? Игроков сильных туда не привлечешь, кто туда поедет.
А если и получится, то только на одну-две команды максимум. Думаю, не удастся там создать достойный проект», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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