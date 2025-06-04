Мичков выложил видео с плывущим медведем, повстречавшимся ему во время отдыха: «Чисто Пермь»

Матвей Мичков выложил видео с медведем, который плывет по воде.

Форвард «Филадельфии» ранее опубликовал ролик в сторис, где виден плывущий по воде медведь, замеченный Мичковым во время отдыха. «Чисто Пермь», – подписал Матвей Мичков публикацию, отметив вратаря системы СКА Сергея Иванова. Фото: скриншот из инстаграма Матвея Мичкова