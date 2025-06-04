Мичков выложил видео с плывущим медведем, повстречавшимся ему во время отдыха: «Чисто Пермь»
Матвей Мичков выложил видео с медведем, который плывет по воде.
Форвард «Филадельфии» ранее опубликовал ролик в сторис, где виден плывущий по воде медведь, замеченный Мичковым во время отдыха.
«Чисто Пермь», – подписал Матвей Мичков публикацию, отметив вратаря системы СКА Сергея Иванова.
Фото: скриншот из инстаграма Матвея Мичкова
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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