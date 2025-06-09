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НХЛ запишет ассист экс-вратарю «Хартфорда» Гарретту при последней шайбе Горди Хоу. Она была заброшена в плей-офф-1980

НХЛ запишет ассист экс-вратарю «Хартфорда» при последней шайбе Горди Хоу.

Ведущий Hockey Night in Canada Рон Маклин сообщил, что 73-летний экс-вратарь «Уэйлерс» Джон Гарретт получит результативную передачу за этот момент. 

9 апреля 1980 года Горди Хоу забросил свою последнюю шайбу на уровне НХЛ. Он отличился за «Хартфорд» во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Монреалем» (4:8, в итоге серия завершилась со счетом 0-3), установив окончательный счет в матче. 

Единственным ассистентом был записан его сын Марк Хоу, завладевший шайбой после передачи Гарретта. Поначалу вратарь «Уэйлерс» не обращал внимание на этот момент, так как пропустил 8 шайб в матче. Со временем он начал кампанию, чтобы ему засчитали ассист. 

«Это был четкий пас. Марк принял шайбу, отдал ее Горди, он забил этот красивый гол. Как я мог не получить ассист? Я даже звонил с этим вопросом Бенни Эрколани – он уже ушел на пенсию, а тогда был главным статистиком лиги», – рассказывал Гарретт в 2023 году. 

«Раньше во всех книгах рекордов было указано, что ассистентом Горди Хоу при этой шайбе был только Марк. Передача Гарретта не была указана. Теперь она будет», – сообщил Маклин. 

В общей сложности у Хоу 869 шайб на уровне НХЛ (801 в регулярке и 68 в плей-офф).

По сумме голов в двух турнирах он уступает только Уэйну Гретцки (1016, 894+122) и Александру Овечкину («Вашингтон», 974, 897+77). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yahoo Sports
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