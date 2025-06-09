НХЛ запишет ассист экс-вратарю «Хартфорда» Гарретту при последней шайбе Горди Хоу. Она была заброшена в плей-офф-1980

НХЛ запишет ассист экс-вратарю «Хартфорда» при последней шайбе Горди Хоу.

Ведущий Hockey Night in Canada Рон Маклин сообщил, что 73-летний экс-вратарь «Уэйлерс» Джон Гарретт получит результативную передачу за этот момент.

9 апреля 1980 года Горди Хоу забросил свою последнюю шайбу на уровне НХЛ . Он отличился за «Хартфорд» во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Монреалем » (4:8, в итоге серия завершилась со счетом 0-3), установив окончательный счет в матче.

Единственным ассистентом был записан его сын Марк Хоу, завладевший шайбой после передачи Гарретта. Поначалу вратарь «Уэйлерс» не обращал внимание на этот момент, так как пропустил 8 шайб в матче. Со временем он начал кампанию, чтобы ему засчитали ассист.

«Это был четкий пас. Марк принял шайбу, отдал ее Горди, он забил этот красивый гол. Как я мог не получить ассист? Я даже звонил с этим вопросом Бенни Эрколани – он уже ушел на пенсию, а тогда был главным статистиком лиги», – рассказывал Гарретт в 2023 году.

«Раньше во всех книгах рекордов было указано, что ассистентом Горди Хоу при этой шайбе был только Марк. Передача Гарретта не была указана. Теперь она будет», – сообщил Маклин.

В общей сложности у Хоу 869 шайб на уровне НХЛ (801 в регулярке и 68 в плей-офф).

По сумме голов в двух турнирах он уступает только Уэйну Гретцки (1016, 894+122) и Александру Овечкину («Вашингтон», 974, 897+77).