Ни одна серия в плей-офф НХЛ-2025 не завершилась со счетом 4-0. Это 5-й такой случай с 1987 года – при текущем формате розыгрыша

Ни одна серия в плей-офф НХЛ-2025 не завершилась со счетом 4-0.

«Флорида » сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (1-1, 5:4 2ОТ во втором матче).

Таким образом, ни в одной серии в текущем плей-офф НХЛ не зафиксирован счет 4-0.

Это 5-й случай за последние 38 лет – при текущем формате розыгрыша. С 1987 года первый раунд стал проводиться в формате до 4 побед (с 1980 по 1986 годы он проводился в формате до 3 побед).

Ранее счет 4-0 не был зафиксирован в розыгрышах 1991, 2002, 2016 и 2020 (в данном случае – без учета квалификации, проходившей в формате до 3 побед) года.