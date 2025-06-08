Эйври о Беннете против «Эдмонтона»: «Сэм прочитал «Искусство войны» тысячу раз. Он играет ответственно, всегда стремится получить шайбу»

Шон Эйври оценил игру Сэма Беннета в серии с «Эдмонтоном».

28-летний форвард «Флориды» отметился 3 голами в 2 матчах против «Ойлерс» в финале Кубка Стэнли (1-1 в серии).

«Сэм Беннетт прочитал «Искусство войны» тысячу раз. Девятый номер, в белом, играет ответственно – на всех 200 футах во время большинства. Хочет получить шайбу.

Посмотрите, как он притормаживает – удерживает атаку в пределах зоны. Ткачак делает небольшой откат назад. Беннетт знает, что Родригес окажется в «тихой зоне». И теперь он врубается по полной», – сказал бывший игрок «Рейнджерс» Шон Эйври .