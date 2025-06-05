Кноблаух неудачно взял челлендж на помеху вратарю при 1-м голе «Флориды». «Эдмонтон» пропустил в меньшинстве: «Если бы это произошло еще раз – я бы снова взял запрос»

Крис Кноблаух неудачно взял челлендж на помеху вратарю при голе «Флориды».

Эпизод произошел в первом периоде матча финальной серии Кубка Стэнли (4:3 ОТ, 1-0).

При счете 1:0 в пользу «Эдмонтона» Картер Верхэге отправил шайбу в ворота Стюарта Скиннера . Прямо перед этим форвард «Пантерс» Сэм Беннетт упал на пятачке, задев голкипера.

Судьи засчитали гол, но главный тренер «Ойлерс » запросил видеопросмотр на предмет помехи вратарю. Изучив видео, арбитры определили, что контакт Беннетта с вратарем произошел из-за подножки, которую сделал защитник канадского клуба.

В случае неудачного челленджа команда наказывается малым штрафом за задержку игры. «Флорида » реализовала это численное преимущество и вышла вперед.

«Я бы взял запрос в любом случае. Исходя из увиденного в этом сезоне, если бы такой эпизод произошел еще раз – я бы снова взял запрос», – сказал Крис Кноблаух .

«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!