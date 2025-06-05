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Кноблаух неудачно взял челлендж на помеху вратарю при 1-м голе «Флориды». «Эдмонтон» пропустил в меньшинстве: «Если бы это произошло еще раз – я бы снова взял запрос»

Крис Кноблаух неудачно взял челлендж на помеху вратарю при голе «Флориды».

Эпизод произошел в первом периоде матча финальной серии Кубка Стэнли (4:3 ОТ, 1-0).

При счете 1:0 в пользу «Эдмонтона» Картер Верхэге отправил шайбу в ворота Стюарта Скиннера. Прямо перед этим форвард «Пантерс» Сэм Беннетт упал на пятачке, задев голкипера.

Судьи засчитали гол, но главный тренер «Ойлерс» запросил видеопросмотр на предмет помехи вратарю. Изучив видео, арбитры определили, что контакт Беннетта с вратарем произошел из-за подножки, которую сделал защитник канадского клуба.

В случае неудачного челленджа команда наказывается малым штрафом за задержку игры. «Флорида» реализовала это численное преимущество и вышла вперед.

«Я бы взял запрос в любом случае. Исходя из увиденного в этом сезоне, если бы такой эпизод произошел еще раз – я бы снова взял запрос», – сказал Крис Кноблаух.

«Эдмонтон» победил, несмотря на спорное решение судей. Еще и отыгрались с 1:3!

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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