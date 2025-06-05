Нелсон подписал 3-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 7,5 млн долларов в год
Брок Нелсон подписал контракт с «Колорадо» на 22,5 миллиона долларов.
33-летний нападающий продлил соглашение с клубом на три года.
Средняя зарплата хоккеиста составит 7,5 миллиона долларов за сезон. Общая сумма сделки – 22,5 млн долларов.
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 6 млн долларов в год.
Брок Нелсон перешел в «Эвеланш» из «Айлендерс» в результате обмена по ходу этого сезона.
В составе «лавин» форвард набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф Кубка Стэнли он сделал четыре передачи в 7 играх.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Колорадо»
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