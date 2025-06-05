Нелсон подписал 3-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 7,5 млн долларов в год

Брок Нелсон подписал контракт с «Колорадо» на 22,5 миллиона долларов.

33-летний нападающий продлил соглашение с клубом на три года.

Средняя зарплата хоккеиста составит 7,5 миллиона долларов за сезон. Общая сумма сделки – 22,5 млн долларов.

По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 6 млн долларов в год.

Брок Нелсон перешел в «Эвеланш» из «Айлендерс» в результате обмена по ходу этого сезона.

В составе «лавин» форвард набрал 13 (6+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф Кубка Стэнли он сделал четыре передачи в 7 играх.