Макдэвид – 3-й капитан в истории НХЛ с 20+ очками в 4 или более розыгрышах плей-офф. Другие двое – Гретцки и Кросби

Коннор Макдэвид – 3-й капитан в истории НХЛ с 20+ очками в 4 розыгрышах плей-офф.

Капитан «Эдмонтона » сделал результативную передачу во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:0, 1-1).

На счету 28-летнего канадца стало 20 (3+17) очков в 13 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке бомбардиров.

Макдэвид стал 3-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 20+ очков в 4 или более розыгрышах плей-офф в статусе капитана команды.

Он присоединился к Уэйну Гретцки (5 раз, 1984, 1985, 1987, 1988 – «Эдмонтон», 1993 – «Лос-Анджелес ») и Сидни Кросби (4 раза, 2008, 2009, 2017, 2018 – «Питтсбург »).