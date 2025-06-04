«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним форвардом Киискиненом. Он набрал 44 очка в 46 играх в финской лиге и 7 (6+1) баллов в 7 матчах на МЧМ
«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним форвардом Йессе Киискиненом.
Соглашение рассчитано на 3 года. Нападающий был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2023 в третьем раунде под общим 68-м номером.
Права на него перешли к «Детройту» летом прошлого года в результате обмена.
В минувшем сезоне финской лиги Киискинен стал лучшим бомбардиром среди игроков в возрасте до 20 лет, набрав 44 (14+30) очка в 46 играх за ХПК в регулярном чемпионате.
Также он стал серебряным призером МЧМ в составе сборной Финляндии, набрав 7 (6+1) баллов в 7 играх на турнире.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Детройта»
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