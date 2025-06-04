«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним форвардом Киискиненом. Он набрал 44 очка в 46 играх в финской лиге и 7 (6+1) баллов в 7 матчах на МЧМ

«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним форвардом Йессе Киискиненом.

Соглашение рассчитано на 3 года. Нападающий был выбран «Нэшвиллом » на драфте НХЛ-2023 в третьем раунде под общим 68-м номером.

Права на него перешли к «Детройту » летом прошлого года в результате обмена .

В минувшем сезоне финской лиги Киискинен стал лучшим бомбардиром среди игроков в возрасте до 20 лет, набрав 44 (14+30) очка в 46 играх за ХПК в регулярном чемпионате.

Также он стал серебряным призером МЧМ в составе сборной Финляндии, набрав 7 (6+1) баллов в 7 играх на турнире.