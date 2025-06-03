Квартальнов о Беларуси: «Прекрасная, безопасная страна, люди шикарные. Есть города, где хоккей – словно спектакль с жидкими аплодисментами. А здесь на работу бежишь»

Дмитрий Квартальнов высказался о работе в Беларуси.

«Везде свои сложности. В «Динамо » где-то надо подстраиваться под обстоятельства. Это не плохо и не хорошо, а нормально. Беларусь – хоть и братская, но все же отдельная страна. Здесь менталитет не такой, как в России, люди другие, условия. Это в России тренер может приехать и скомандовать, а под него пачками привозят хоккеистов хорошего уровня. Но тут такой возможности нет. А если и есть, не всегда получается.

Беларусь – это прекрасная, безопасная страна. Люди шикарные. Чувствую себя здесь очень комфортно. Приходишь на «Минск-Арену» – и как можно в нее не влюбиться? Есть города, где хоккей – словно спектакль с жидкими аплодисментами. А здесь на работу бежишь. А как команда стала добиваться результата, все буквально сходили с ума. И больше всего греет душу, что в Минске все искренне», – сказал главный тренер минского «Динамо».