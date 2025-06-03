Черкас о работе Ротенберга в СКА: «Много молодежи развивалось, зажигались такие звездочки, как Демидов. Были ошибки, но можно было дать год на исправление»

Сергей Черкас отметил прогресс молодых игроков СКА при Романе Ротенберге.

Вчера 44-летний специалист покинул пост главного тренера петербургской команды.

«Хочется поблагодарить Романа Борисовича за ту работу, которую он провел в хоккейном клубе, он сделал ее профессионально. И когда он не был главным тренером и когда был, команда и клуб очень хорошо развились и добились хороших результатов.

Конечно, прошлый сезон был неудачным сезон, и результат не устраивает руководство, и поэтому произошли такие изменения, но тем не менее команда провела достаточно яркую работу под руководством Романа Борисовича. Много молодежи развивалось, и зажигались даже такие звездочки, как Демидов . Много ребят, к сожалению, уехало в Национальную хоккейную лигу. Но, опять же, кто был Бардаков до работы с Ротенбергом , и кто Бардаков сейчас.

Та возможность, которую Роман Борисович давал молодым ребятам в команде, играть и развиваться, – она дала свои плоды. Конечно, что-то не получилось. Были какие-то ошибки. Но, в моем понимании, можно было бы еще год дать Роману Борисовичу, для того, чтобы он смог исправить эти ошибки и показать, что команда может играть сильнее и лучше», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Черкас о Ротенберге: «КХЛ стала живой благодаря ему. Он создавал ажиотаж, иногда не очень здоровый, но эта движуха позволяла нам переживать, болеть и обсуждать»