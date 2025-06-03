«Филадельфия» и Кэйтс продлили контракт на 4 года. Кэпхит – 4 млн долларов

Ноа Кэйтс продлил контракт с «Филадельфией».

Клуб НХЛ объявил о подписании нового четырехлетнего соглашения с американским нападающим. Средняя зарплата игрока составит 4 миллиона долларов за сезон.

Кэйтс был выбран «Филадельфией» на драфте в 2017 году под общим 137-м номером и играет в НХЛ с сезона-2021/22.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 78 матчей и набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «+4».