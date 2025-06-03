ИИХФ об Олимпиаде-2026 без России: «Список групп окончательный»
В ИИХФ заявили, что Россия не будет добавлена в число участников Олимпиады-2026.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России.
– Список групп уже финальный? Или могут быть какие-то изменения?
– Список групп действительно окончательный, – сообщили в пресс-службе федерации.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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