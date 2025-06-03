ИИХФ об Олимпиаде-2026 без России: «Список групп окончательный»

В ИИХФ заявили, что Россия не будет добавлена в число участников Олимпиады-2026.

Ранее стало известно , что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России. – Список групп уже финальный? Или могут быть какие-то изменения? – Список групп действительно окончательный, – сообщили в пресс-службе федерации.