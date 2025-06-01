Данил Аймурзин: «Пора доказать, что с хоккеем «Северстали» можно бороться за Кубок Гагарина. Будем верить до конца»

Данил Аймурзин подвел итоги сезона для «Северстали».

Череповецкая команда вышла в плей-офф с шестого места на Западе и проиграла в первом раунде «Спартаку».

– Хороший сезон, но может быть лучше, особенно если говорить про плей-офф. Хочется пройти первый раунд и бороться за Кубок.

– Если мнение, что хоккей «Северстали» подходит для регулярного чемпионата, но не для плей-офф…

– Если бы мы не верили в наш хоккей, мы бы в него не играли. Поэтому будем верить до конца. Пора уже доказать, что с хоккеем «Северстали» можно бороться за Кубок.

– Сейчас уже поняли, чего не хватило в плей-офф?

– Просто надо забивать больше, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.