Данил Аймурзин: «Пора доказать, что с хоккеем «Северстали» можно бороться за Кубок Гагарина. Будем верить до конца»
Данил Аймурзин подвел итоги сезона для «Северстали».
Череповецкая команда вышла в плей-офф с шестого места на Западе и проиграла в первом раунде «Спартаку».
– Хороший сезон, но может быть лучше, особенно если говорить про плей-офф. Хочется пройти первый раунд и бороться за Кубок.
– Если мнение, что хоккей «Северстали» подходит для регулярного чемпионата, но не для плей-офф…
– Если бы мы не верили в наш хоккей, мы бы в него не играли. Поэтому будем верить до конца. Пора уже доказать, что с хоккеем «Северстали» можно бороться за Кубок.
– Сейчас уже поняли, чего не хватило в плей-офф?
– Просто надо забивать больше, – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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