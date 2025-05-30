Сучков продлил договор с «Салаватом» на два года. Форвард набрал 12 очков в регулярке в прошлом сезоне, 5 баллов – в Кубке Гагарина
«Салават Юлаев» и Егор Сучков продлили контракт.
23-летний нападающий продлил соглашение с уфимским клубом на два года.
В прошедшем сезоне Егор Сучков набрал 12 (4+8) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился 5 (2+3) баллами в 19 играх.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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