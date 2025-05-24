Макдэвид и Драйзайтль догнали Рантанена в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. У всех трех лидеров по 20 очков

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль догнали Микко Рантанена в гонке бомбардиров.

Форварды «Эдмонтона » сделали по одной результативной передаче во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом » (3:0, 1-1).

Таким образом, в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ стало 3 лидера – Микко Рантанен («Старс», 20 очков в 15 играх, 9+11), Макдэвид (20 в 13, 3+17) и Драйзайтль (20 в 13, 6+14).

Отметим, что на счету Рантанена в последних 4 играх только 1 (0+1) балл.