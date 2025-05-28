Нюджент-Хопкинс набрал 9 очков в 4 матчах с «Далласом». Он 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ баллами в каждой из 4 первых игр серии за выход в финал Кубка Стэнли
Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (4:1, 3-1).
На счету 32-летнего канадца стало 18 (5+13) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.
При этом в серии против «Старс» Нюджент-Хопкинс набрал 9 (2+7) баллов в 4 играх при полезности «+6».
Он набирал не менее 2 очков в каждом из 4 первых матчей серии и стал 7-м игроком в истории НХЛ с таким достижением в рамках серий за выход в финал Кубка Стэнли.
Ранее отличились Уэйн Гретцки (1988, «Эдмонтон», 5 игр в финале конференции; 1983, «Эдмонтон», 4 игры в финале конференции), Элмер Лэк (1946, «Монреаль», 4 игры в полуфинале), Тоу Блэйк (1946, «Монреаль», 4 игры в полуфинале), Джонни Бьюсик (1972, «Бостон», 4 игры в полуфинале), Крэйг Дженни (1990, «Бостон», 4 игры в финале конференции), Кэм Нили (1990, «Бостон», 4 игры в финале конференции).