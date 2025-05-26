«Локомотиву» урезали премии за Кубок Гагарина – с 25 млн рублей на игрока до 10 млн («СЭ»)
«Локомотиву» урезали премии за победу в Кубке Гагарина.
Изначально появилась информация о вознаграждении в размере 1 млрд рублей на команду. Позднее она была скорректирована до 25 млн рублей каждому хоккеисту ярославского клуба.
По информации «Спорт-Экспресса», премиальные составят 10 млн рублей на игрока. Отмечается, что изначально было обещано 25 млн рублей, но эта сумма была сокращена.
Основным спонсором «Локомотива» является ОАО «РЖД».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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