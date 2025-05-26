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«Локомотиву» урезали премии за Кубок Гагарина – с 25 млн рублей на игрока до 10 млн («СЭ»)

«Локомотиву» урезали премии за победу в Кубке Гагарина.

Изначально появилась информация о вознаграждении в размере 1 млрд рублей на команду. Позднее она была скорректирована до 25 млн рублей каждому хоккеисту ярославского клуба. 

По информации «Спорт-Экспресса», премиальные составят 10 млн рублей на игрока. Отмечается, что изначально было обещано 25 млн рублей, но эта сумма была сокращена.

Основным спонсором «Локомотива» является ОАО «РЖД».

Фроуз уверен, что Никитин смог бы возглавить клуб НХЛ: «Невероятный специалист! Уже выигрывал Кубок Гагарина, выходил в финал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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